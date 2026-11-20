Een bestuurder is in de nacht van donderdag op vrijdag van de weg gehaald door de verkeerspolitie Zeeland/West-Brabant omdat hij 200 kilometer per uur reed. De man reed op dat moment op de Moerdijkbrug.

De verkeerspolitie Zeeland West-Brabant zag de bestuurder op de A16 rijden. Hij haalde rechts in, reed onnodig links en kleefde op z'n voorganger.

Bij knooppunt Zonzeel ging het gas erop. Uiteindelijk hebben ze de man met zijn auto van de weg gehaald bij het Bagvenpark in Breda. Het bleek een beginnende bestuurder uit de omgeving Amsterdam.

Zijn rijbewijs is ingenomen en hij krijgt meerdere processen-verbaal, zo laat de politie weten. Hij wordt ook aangemeld voor een gedragscursus.