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Stroomstoring in Kessel, herstel verwacht rond twaalf uur
In Kessel, gemeente Oss, is sinds kort een stroomstoring. De storing begon om kwart voor acht en treft een deel van postcodegebied 5995. De netbeheerder verwacht dat de problemen rond twaalf uur zijn opgelost.
De oorzaak van de storing in Kessel is nog niet bekend. Het is ook nog onduidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen in de regio beheert, zijn aan het werk om de storing zo snel mogelijk te verhelpen.
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