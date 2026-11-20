Een botsing tussen twee auto's op de A58 bij Best zorgt vrijdagochtend voor een flinke file. De auto's botsten op de linkerrijstrook in de richting van Eindhoven. Het verkeer loopt daardoor flink vast. De vertraging loopt op tot meer dan een uur.

Het is volgens Rijkswaterstaat slimmer om vanuit Tilburg om te rijden via de A65/N65 en de A2 in plaats van aan te sluiten in de file.

Of er bij de botsing iemand gewond is geraakt, is niet bekend. Ook is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.