In Bavel zijn sinds gisterenmiddag rond vier uur minder dan 100 adressen getroffen door een stroomstoring. De oorzaak is nog niet bekend, maar de netbeheerder is bezig met herstelwerkzaamheden.

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De storing treft een deel van postcodegebied 4854 in Bavel, dat onderdeel is van de gemeente Breda. Volgens de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van stroomkabels en -leidingen in de regio, wordt de oorzaak nog onderzocht.

De verwachting is dat de storing vandaag rond vier uur in de middag verholpen zal zijn.