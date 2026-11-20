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Ongeluk op A58 bij Etten-Leur zorgt voor vertraging
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Een ongeluk op de A58 bij Etten-Leur zorgt vrijdagochtend voor flinke vertraging. Op de snelweg van Bergen op Zoom richting Breda is de linkerrijstrook afgesloten. De vertraging loopt op tot een half uur.
De ANWB adviseerde automobilisten om via Standdaarbuiten om te rijden. Dat kon via de A17 en de A16. Wat er precies is gebeurd en of er iemand gewond is geraakt, is nog niet bekend.
Sinds 8.40 uur is de weg weer vrij.
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