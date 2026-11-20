De stroomstoring in Budel is opgelost. De storing begon vanochtend om half negen en was verholpen om half elf.

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In Budel, onderdeel van de gemeente Cranendonck, was vanochtend een stroomstoring. De storing begon om acht uur en 31 minuten en trof een deel van postcodegebied 6021. Het is niet bekend hoeveel adressen zonder stroom zaten.

De oorzaak van de storing lag niet bij de netbeheerder. De storing was naar verwachting verholpen tegen kwart voor één, maar kon al eerder worden opgelost, namelijk om half elf.