De ruitenwissers moeten vrijdagochtend flink hun best doen, want het is een natte ochtend. "Het regent momenteel in heel Brabant", vertelt Johnny Willemse van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant. Maar goed nieuws: het wordt droger.

De dag begint vrijdag nat, maar gedurende de middag trekken de buien richting het zuidoosten weg. "De zon kan dan nog even doorbreken", vertelt Willemse. In Eindhoven en het oosten daarvan moet er nog iets langer op de zon worden gewacht. Daar wordt het vrijdag pas later in de middag droog. Het wordt een graad of 8 met een zwakke wind uit het noordoosten.

Drogere dagen

Vanaf het weekend vertrekken de buien langzaam uit onze provincie. Zaterdag kan er nog een enkel buitje vallen. "Maar daarna komt de zon er vaker bij", zegt de weerman.

Van zondag tot woensdag blijft het naar verwachting droog. Pas aan het einde van volgende week neemt de kans op regen weer toe. Wel wordt het vanaf zondag wat kouder. "Overdag wordt het een graad of 6 en in de nacht kan er sprake zijn van lichte vorst", sluit Willemse af.