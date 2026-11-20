Van 25 november tot en met 10 december staat Oss in het teken van Orange the World. De internationale campagne richt zich op het bestrijden van geweld tegen vrouwen en meisjes. Met een breed programma van activiteiten vraagt de gemeente Oss samen met partners aandacht voor dit wereldwijde probleem.

Gevonden voor jou

Orange the World is een internationale campagne die aandacht vraagt voor de bestrijding van fysiek, seksueel en psychisch geweld tegen vrouwen en meisjes. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen hiermee te maken. In Oss wordt de campagne georganiseerd door Soroptimisten Oss, die samenwerkt met maatschappelijke organisaties, scholen, culturele partners en de gemeente. Dit jaar is er opnieuw een gevarieerd programma samengesteld.

Onderwijs speelt een grote rol

Het Maaslandcollege zet het thema schoolbreed in de schijnwerpers. Leerlingen van het tweede leerjaar tot en met de examenklassen doen mee aan exposities, presentaties en gesprekken over het onderwerp. Ook bekijken zij een film over het thema. Andere scholen in Oss gebruiken lesmateriaal dat door Soroptimisten Oss is ontwikkeld om het gesprek over geweld tegen vrouwen en meisjes te stimuleren.

Campagne zichtbaar in Oss

Tijdens de campagne kleuren verschillende plekken in Oss oranje, zoals het gemeentehuis, kunstwerk De Pil en de fietsenstalling aan de Koornstraat. Langs de Raadhuislaan en toegangswegen hangen speciale banieren. Bibliotheek Oss richt thematafels in met boeken en informatiemateriaal en verspreidt boekenleggers met informatie over signalen van geweld en hulpverlening. Foto-exposities zijn te zien in het gemeentehuis en het Warenhuis.

Officiële openingen door bestuurders

De campagne wordt officieel geopend door wethouder Hilde de Wit. Burgemeester Froukje de Jonge opent op 26 november de fototentoonstelling in de publiekshal van het gemeentehuis. Hier worden de verhalen achter de foto's toegelicht door betrokkenen. Wethouder Nick Pruimboom verzorgt de opening van de vertoning van de korte film ‘Het ligt aan mij’ tijdens de campagneperiode.