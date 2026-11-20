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Helmond past hondenkaart aan: nieuwe regels voor uitlaat- en loslaatstroken
De gemeente Helmond heeft op 6 oktober 2026 een derde wijziging van het Uitvoeringsbesluit hondenkaart Helmond 2021 vastgesteld. Er zijn nieuwe gebieden aangewezen voor hondenuitlaatstroken, loslaatstroken en hondenverbodsgebieden. Ook zijn enkele bestaande gebieden aangepast of vervallen.
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