Holthees en Maashees kampen sinds vanochtend met een stroomstoring. Minder dan 25 adressen zitten zonder stroom. De storing begon om tien uur 38 en de netbeheerder verwacht dat deze rond kwart voor één is opgelost.

Gevonden voor jou

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van de stroomkabels in de regio, onderzoekt wat er aan de hand is.

De getroffen adressen liggen in een deel van postcodegebied 5823 en 5824, binnen de gemeente Land van Cuijk. Monteurs zijn bezig om het probleem te verhelpen.