Een politieagent is vrijdagochtend gewond geraakt toen hij een automobilist probeerde te helpen op de A50 tussen Best en Eindhoven. De bestuurder was tegen een lichtmast gebotst en reageerde niet toen de politie aankwam. De agent sloeg daarom een autoruit in om bij de bestuurder te komen. Daarbij verwondde hij zijn hand. Zowel de agent als de automobilist moest naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde op de A50 richting Eindhoven. De automobilist raakte van de weg en botste tegen een lichtmast. Vermoedelijk was de bestuurder onwel geworden, maar dat is nog niet zeker.

Toen agenten bij de auto kwamen, reageerde de bestuurder niet. Een van hen sloeg daarom een ruit in om hem te kunnen helpen. Daarbij raakte de agent gewond aan zijn hand.

Lamp boven snelweg

Door het ongeluk werd een deel van de A50 afgesloten. Niet alleen vanwege de hulpverlening, maar ook omdat de botsing een gevaarlijke situatie heeft veroorzaakt. Door de klap is een grote lamp van de lichtmast losgeraakt. Die hangt alleen nog aan een kabel boven de weg.

Zodra de hulpdiensten klaar zijn, kan een rijstrook weer open. De andere blijft afgesloten totdat een aannemer de loshangende lamp heeft weggehaald. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht.