Bij een grote politieactie in onder meer Grave is meer dan duizend kilo verboden vuurwerk gevonden. Het vuurwerk lag opgeslagen op verschillende plekken in Brabant en Gelderland. Vier mannen zijn aangehouden. De politie kwam hen op het spoor tijdens een onderzoek naar de verkoop van illegaal vuurwerk via internet.

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De politie vond het vuurwerk op verschillende locaties in Grave, Nijmegen en Druten. Het ging vooral om zwaar, professioneel vuurwerk dat in dozen lag opgeslagen in woningen en loodsen. Hoeveel vuurwerk er precies in Grave is gevonden, is niet bekend. In totaal werd meer dan duizend kilo in beslag genomen.