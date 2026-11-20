Advertentie
Meer dan 1000 kilo illegaal vuurwerk gevonden, ook in Grave
Bij een grote politieactie in onder meer Grave is meer dan duizend kilo verboden vuurwerk gevonden. Het vuurwerk lag opgeslagen op verschillende plekken in Brabant en Gelderland. Vier mannen zijn aangehouden. De politie kwam hen op het spoor tijdens een onderzoek naar de verkoop van illegaal vuurwerk via internet.
De politie vond het vuurwerk op verschillende locaties in Grave, Nijmegen en Druten. Het ging vooral om zwaar, professioneel vuurwerk dat in dozen lag opgeslagen in woningen en loodsen. Hoeveel vuurwerk er precies in Grave is gevonden, is niet bekend. In totaal werd meer dan duizend kilo in beslag genomen.
Vier mannen opgepakt
De politie hield vier mannen aan. Drie van hen komen uit Nijmegen. Twee zijn 26 jaar en de derde is 27 jaar oud. De vierde verdachte is een 34-jarige man uit Druten. De mannen kwamen in beeld tijdens een langer lopend politieonderzoek naar de online verkoop van verboden vuurwerk. Alle vier de verdachten zitten nog vast en worden verhoord.
Advertentie
Advertentie