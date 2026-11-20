De snelfietsroute F629 tussen Dongen en de Rijensestraatweg is vanaf 20 november geopend. Er wordt nog gewerkt aan de verlichting en groenvoorziening langs het traject. Ook het aansluitende deel in Tilburg is nog niet volledig klaar.

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De nieuwe snelfietsroute F629 tussen Dongen en de Rijensestraatweg is vanaf vandaag in gebruik. Fietsers kunnen het traject al gebruiken, maar er wordt nog gewerkt aan de afwerking. De verlichting langs de route wordt later aangebracht en op sommige plekken wordt nog groen aangelegd. Deze werkzaamheden worden in de komende maanden afgerond.

Aansluiting Tilburg

De snelfietsroute sluit uiteindelijk aan op het deel dat door Tilburg wordt aangelegd. Hier wordt nog gewerkt aan de afronding. De gemeente Tilburg verwacht dat dit deel medio december klaar is. De belijning moet dan nog worden aangebracht. Dit kan door weersomstandigheden eventueel doorschuiven naar volgend jaar.