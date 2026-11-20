Even van de parkeerplaats naar de supermarkt lopen. Voor de meeste mensen is het een kleine moeite, maar voor Sanne (35) uit Den Bosch betekent het soms een hele dag bijkomen. Ze heeft long covid en kampt daardoor met ernstige vermoeidheid. Toch komt ze niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart. De gemeente Den Bosch wil dat veranderen, zodat ook mensen met aandoeningen als long covid dichter bij hun bestemming kunnen parkeren.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet