Scholieren en studenten door het hele land liepen vrijdagmiddag om één uur de klas uit om actie te voeren tegen de toenemende militarisering en plannen rond de dienstplicht. De actie werd georganiseerd door Stop de Oorlogskoorts, dat jongeren oproept zich uit te spreken tegen oorlog en bewapening. Volgens de organisatie deden jongeren van minstens zestig scholen mee. Ook in Tilburg gingen jongeren de straat op om hun stem te laten horen.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

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