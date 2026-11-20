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Groot Dictee der Nederlandse Taal komt uit de pen van Brabander Wim Daniëls
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Brabanders hebben zo hun eigen taaltje. We rijden ergens aan, vinden iets kei leuk en kunnen flink blèren. Maar morgen draait het juist om foutloos Nederlands tijdens het Groot Dictee der Nederlandse Taal. En misschien hebben we in Brabant wel een klein streepje voor. Het dictee is namelijk geschreven door taaldeskundige Wim Daniëls uit Aarle-Rixtel.
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