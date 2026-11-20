De neonazistische kooigevechten in Oeffelt hebben nu ook gevolgen voor de tandarts op wiens terrein ze werden gehouden. Bas Eybergen is door beroepsvereniging KNMT geschorst als lid. Volgens de vereniging heeft hij het vertrouwen in de beroepsgroep ernstig geschaad. De tandarts zei eerder tegen Omroep Brabant dat hij was overvallen door wat er op zijn terrein gebeurde en spijt heeft dat hij het beschikbaar stelde.

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