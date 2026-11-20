Het begon ooit als een hobby, maar inmiddels heeft Jop Boer zijn eigen whiskystokerij. Bij molen Janzona in Budel-Schoot liggen inmiddels heel wat vaten met zelfgestookte whisky te rijpen. Maar wie een flesje wil proeven, moet nog even geduld hebben. Pas in 2029 komt zijn eerste eigen whisky op de markt.

Zijn whiskystokerij Moutmolen is gevestigd bij molen Janzona in Budel-Schoot. Die molen werd gebouwd in 1937 en is volgens Jop een van de laatste commerciële molens die in Brabant is gebouwd.

Wie bij Jop binnenloopt, ziet meteen waar zijn passie ligt. De opslag staat vol met houten whiskyvaten. En daar heeft hij zelf flink aan bijgedragen. "Het meeste wat erin zit, is van mij en heb ik hier zelf gestookt", vertelt hij trots.

Opvallend genoeg ontbreken momenteel de wieken. "We zitten midden in een restauratie", legt Jop uit. Toch speelt de molen een belangrijke rol in zijn whiskyproductie. Het mout dat hij gebruikt, wordt namelijk in de molen gemalen.

Veel proeven

De liefde voor whisky ontstond door veel te proeven. Langzaam raakte hij steeds meer gepassioneerd door het product. "Het is een beetje uit de hand gelopen, zoals je ziet", lacht Jop terwijl hij tussen zijn whiskyvaten staat.

Inmiddels maakt hij zijn eigen whisky, maar voorlopig blijft die nog in de houten vaten zitten. De eerste flessen van Moutmolen moeten in 2029 verschijnen. Nog zo'n tweeënhalf jaar wachten dus.

Maar wat is er dan zo leuk aan het maken van whisky als je zo lang moet wachten? "De onvoorspelbaarheid. Ieder vat gedraagt zich anders. De smaak is altijd anders en geen dag is hetzelfde."

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