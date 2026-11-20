Hoogerheide kampt sinds vanochtend met een stroomstoring. Minder dan 25 adressen in een deel van postcodegebied 4631 zijn getroffen. De storing begon rond elf uur en de netbeheerder verwacht dat deze rond twee uur vanmiddag is opgelost.

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De oorzaak van de storing in Hoogerheide is nog niet duidelijk. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, doet momenteel onderzoek.

De getroffen adressen liggen in de gemeente Woensdrecht. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat de stroomvoorziening tegen twee uur vanmiddag weer hersteld is.