In De Groote Wielen Noord start een pilot voor netbewuste woningbouw. De gemeente Den Bosch onderzoekt samen met partners hoe woningen en voorzieningen gebouwd kunnen worden met minimale belasting van het volle stroomnet.

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De pilot maakt deel uit van de Brabantse crisisaanpak voor netcongestie, een situatie waarbij het elektriciteitsnet vol raakt. In Den Bosch zijn sommige nieuwbouwprojecten niet uitvoerbaar door een gebrek aan netcapaciteit. Dit kan vertraging veroorzaken bij de bouw van woningen, scholen en andere voorzieningen.

Het gebied De Groote Wielen Noord biedt ruimte voor 2.300 tot 3.000 woningen, waarvan bijna 1.000 in De Beemden. De bouw van de eerste woningen staat gepland vanaf 2027 en 2028. Binnen tien jaar moet dit gebied ongeveer een derde van de nieuwbouw in Den Bosch realiseren, wat het cruciaal maakt voor de gemeentelijke woningbouwopgave.

Slimme energiemaatregelen

Om de wijk met zo weinig mogelijk netcapaciteit te ontwikkelen, wordt gekeken naar slimme energiesturing, collectieve energiesystemen en lokale energieopwekking. Ook het slim laden van elektrische voertuigen is onderdeel van de pilot. Verder wordt onderzocht of een warmtenet met zeer lage temperatuur, dat warmte uit bodem en oppervlaktewater haalt, de elektriciteitsvraag op piekmomenten kan verminderen.

De pilot moet duidelijk maken hoeveel ruimte op het stroomnet hiermee kan worden bespaard. Deze inzichten kunnen helpen bij de bouw van extra woningen en voorzieningen in het gebied. De resultaten worden ook gebruikt voor andere nieuwbouwprojecten in Den Bosch en elders in Brabant.

Brede aanpak in Den Bosch

De pilot sluit aan bij de bredere Bossche aanpak van netcongestie. Daarbij wordt onder andere ingezet op netbewust bouwen, warmtenetten en energiehubs. Het doel is om de beschikbare netcapaciteit beter te benutten en de impact van het volle stroomnet op woningbouw en voorzieningen te beperken.