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Rob Kemps raakt niet uitgepraat over chansons, gaat opnieuw theater in
• Aangepast
Met Snollebollekes zet Rob Kemps moeiteloos hele feesttenten op z'n kop. Maar zelf wordt hij minstens zo enthousiast van heel andere muziek. De Brabander heeft een grote liefde voor het Franse chanson, en dan vooral voor de muziek van Jacques Brel. Die fascinatie brengt hem opnieuw naar het theater. Daar laat Kemps een heel andere kant van zichzelf zien.
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