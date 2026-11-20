Een kersthit maken in twee weken tijd? Jordy Graat en Mark Versteden van onze ochtendshow KEIgoeiemorgen! gingen de uitdaging aan. En met de hulp van zangeres Dominique de Bont is het ze nog gelukt ook. Hun nummer Kerst Is Eigenlijk Het Best is een ode aan een bijzonder kerstmoment dat volgens de radiomakers vaak wordt vergeten.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

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