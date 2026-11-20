Een fietser is vrijdagochtend gewond geraakt bij een botsing met een auto, vlak bij de spoedeisende hulp van het ETZ Elisabeth in Tilburg. De klap was zo hard dat een ruit van de auto flink beschadigd raakte. De fietser is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de Professor van Buchemlaan, bij de oversteekplaats ter hoogte van de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

Hoe ernstig de fietser gewond is geraakt, is nog niet bekend. De politie onderzoekt hoe de auto en de fietser met elkaar in botsing konden komen.