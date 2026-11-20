Toen dit keramieken potje een jaar geleden werd afgeleverd bij Kringloop Altena in Almkerk, zag Ruud Hoetmer aan de afwerking en handtekening dat het een bijzonder exemplaar was. Het werd hoog op een kast geplaatst om de herkomst verder uit te zoeken en vervolgens… vergeten! Gelukkig kwam Ruud het bonbondoosje deze week weer tegen, en wat bleek? Het is een antiek werk van een Franse meesterkeramist.

Annelieke van den Oord Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het potje, ook wel een bonbonnière genoemd, is gemaakt door de Frans-Italiaanse keramist Jean Gerbino (1876-1966). Hij werd geboren op het Italiaanse eiland Sicilië, in een familie van pottenbakkers. Het ambacht werd hem met de paplepel ingegoten: al op tienjarige leeftijd werkte hij in een lokale keramiekfabriek. Wanneer Gerbino in 1902 naar Frankrijk vertrekt, krijgt hij de kans om aan de slag te gaan als draaier bij de familie Massier, een keramiekdynastie in het beroemde pottenbakkersdorp Vallauris in Zuid-Frankrijk. Hij werkt daarna enkele jaren in een eigen atelier in Algerije, maar keert in 1919 definitief terug naar Vallauris. In 1928 wordt hij genaturaliseerd tot Fransman en in 1930 opent hij zijn eigen atelier, waar hij een geheel eigen keramiektechniek ontwikkelt. Voor deze bijzondere techniek ontvangt hij in 1931 de prestigieuze Grand Prix de Paris op het Concours Lépine, een Franse wedstrijd waar nieuwe uitvindingen worden gepresenteerd.