Bonbondoosje in kringloop blijkt antiek pareltje van Franse meesterkeramist
Toen dit keramieken potje een jaar geleden werd afgeleverd bij Kringloop Altena in Almkerk, zag Ruud Hoetmer aan de afwerking en handtekening dat het een bijzonder exemplaar was. Het werd hoog op een kast geplaatst om de herkomst verder uit te zoeken en vervolgens… vergeten! Gelukkig kwam Ruud het bonbondoosje deze week weer tegen, en wat bleek? Het is een antiek werk van een Franse meesterkeramist.
Het potje, ook wel een bonbonnière genoemd, is gemaakt door de Frans-Italiaanse keramist Jean Gerbino (1876-1966). Hij werd geboren op het Italiaanse eiland Sicilië, in een familie van pottenbakkers. Het ambacht werd hem met de paplepel ingegoten: al op tienjarige leeftijd werkte hij in een lokale keramiekfabriek.
Wanneer Gerbino in 1902 naar Frankrijk vertrekt, krijgt hij de kans om aan de slag te gaan als draaier bij de familie Massier, een keramiekdynastie in het beroemde pottenbakkersdorp Vallauris in Zuid-Frankrijk. Hij werkt daarna enkele jaren in een eigen atelier in Algerije, maar keert in 1919 definitief terug naar Vallauris. In 1928 wordt hij genaturaliseerd tot Fransman en in 1930 opent hij zijn eigen atelier, waar hij een geheel eigen keramiektechniek ontwikkelt. Voor deze bijzondere techniek ontvangt hij in 1931 de prestigieuze Grand Prix de Paris op het Concours Lépine, een Franse wedstrijd waar nieuwe uitvindingen worden gepresenteerd.
Unieke techniek
"Het is een heel mooi schaaltje", zegt Ruud. "Gerbino schilderde geen patronen aan de buitenkant, maar kleurde zelf zijn klei en maakte daar allemaal kleine, handgesneden blokjes van. Aan de letters van de handtekening maken we op dat dit potje in de naoorlogse periode is gemaakt, rond 1950."
Gerbino werd bekend door zijn eigen methode van gekleurde blokjes te combineren met de Japanse Nerikomi-techniek, waarbij verschillende kleuren zwierig door elkaar heenlopen. "Dat zie je ook terug in de verschillende keramiekvakjes van dit bonbondoosje", legt Ruud uit. Gerbino heeft 15 jaar van zijn leven gewijd aan het perfectioneren van deze techniek en won hier verschillende prijzen mee. "Het is een ontzettend arbeidsintensief werkje om al die blokjes precies op elkaar aan te laten sluiten, maar het resultaat mag er zijn."
Keramiekwaarde
"Dit soort bijzondere items zetten we in een aparte vitrine, zodat mensen zich realiseren dat het een kostbaar product is met een hoger prijskaartje. Hoewel zulk aardewerk kwetsbaar is, zijn er al die jaren geen kleine scheurtjes in dit werk gekomen. Het is nog helemaal intact."
Ruud verwacht dat er vooral kenners en verzamelaars tot de geïnteresseerden zullen behoren. "We bieden het keramiekwerk waarschijnlijk aan voor 90 euro. Bij een echte antiekhandel zou de prijs zelfs op kunnen lopen tot 250 euro, maar wij blijven een kringloop. Eén ding hoop ik wel: dat dit potje niet nog een jaar onopgemerkt op een kast zal eindigen", sluit Ruud lachend af.