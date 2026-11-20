Willeke en Freek van Café Roothans zijn verkozen tot ondernemer van het jaar in Heeze-Leende. De bekendmaking vond donderdagavond plaats in het Brouwershuis in Leende. Het publiek koos hen uit zes genomineerden tijdens een bijeenkomst voor lokale ondernemers.

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Donderdagavond stond het Brouwershuis in Leende volledig in het teken van ondernemerschap. De gemeente Heeze-Leende organiseerde daar samen met lokale ondernemers een bijeenkomst om ondernemers in het zonnetje te zetten. Het evenement draaide om ontmoeting, inspiratie en waardering.

Een van de hoogtepunten van de avond was een lezing van ondernemer en autocoureur Tim Coronel. Hij deelde verhalen over zijn ervaringen in het ondernemerschap en wist daarmee de aanwezigen te inspireren.

Publieksprijs voor Café Roothans

Het hoogtepunt van de avond was de verkiezing van de ondernemer van het jaar. Het publiek koos Willeke en Freek van Café Roothans als winnaars. Zij mogen zich een jaar lang ondernemer van het jaar in Heeze-Leende noemen.