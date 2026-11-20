Sinterklaas arriveert zondag 22 november in Leende, Heeze en Sterksel. De goedheiligman wordt feestelijk onthaald met muziek, activiteiten en speciale kindermiddagen.

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De intocht van Sinterklaas begint zondag om één uur ’s middags in Leende. Hij komt per boot over de Aa aan en wordt in het centrum feestelijk ontvangen. Daar zorgen danspieten, muziek en activiteiten op verschillende plekken voor een vrolijke sfeer.

In Heeze wordt Sinterklaas rond hetzelfde tijdstip verwacht op het Strabrechtplein. Samen met de fanfare trekt hij naar het gemeentehuisplein. Om twee uur ’s middags start in dorpshuis ’t Perron een kindermiddag met verschillende activiteiten.

Feest in Sterksel

Ook Sterksel maakt zich klaar voor de komst van Sinterklaas. Om twee uur ’s middags begint het feest in dorpshuis Valentijn. Kinderen kunnen hun kleurplaat, eigen creatie of ingestudeerde verrassing meenemen om de Sint te verrassen.