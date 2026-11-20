Advertentie
Wegverzakking Europalaan in Heeze
• Aangepast
De Europalaan in Heeze is tijdelijk afgesloten door een wegverzakking. De verzakking is ontstaan door hevige regenval.
De verzakking bevindt zich in de Engelse Tuin, ter hoogte van Europalaan 22. Om de veiligheid van weggebruikers te garanderen, is de weg niet toegankelijk voor doorgaand verkeer.
Begin volgende week starten herstelwerkzaamheden aan de weg.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie