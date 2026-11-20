In Laarbeek worden nesten van de geelpoothoornaar, een exotische wespensoort, beter zichtbaar nu bomen hun bladeren verliezen. Deze nesten kunnen gevaarlijk zijn als ze worden verstoord.

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De geelpoothoornaar, voorheen bekend als de Aziatische hoornaar, bouwt zijn nesten vaak hoog in bomen. Maar ze kunnen ook voorkomen in heggen, struiken of andere beschutte plekken rondom gebouwen. Door het wegvallen van bladeren in het najaar worden deze nesten juist nu beter zichtbaar.

De wespensoort kan agressief reageren bij verstoring van een nest. Een steek is pijnlijk en meerdere steken kunnen zelfs gevaarlijk zijn. Het advies is om op afstand te blijven en een nest niet zelf te verwijderen. In Laarbeek kun je een nest melden bij de gemeente via een melding openbare ruimte of telefonisch.

Waarnemingen melden

Naast het melden bij de gemeente kun je ook waarnemingen doorgeven via Waarneming.nl. Deskundigen beoordelen dan of het daadwerkelijk om een nest van de geelpoothoornaar gaat en nemen indien nodig maatregelen. Dit helpt om de verspreiding van deze wespensoort te monitoren.

Lege nesten

Veel nesten zijn inmiddels verlaten, omdat de jonge koninginnen een plek zoeken om te overwinteren. De overige wespen sterven in de herfst, waarna het nest door weersinvloeden langzaam afbreekt. Een verlaten nest wordt niet opnieuw gebruikt.