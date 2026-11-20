Vanaf 1 december wordt GFT+E-afval in de gemeente Land van Cuijk één keer per twee weken opgehaald. Deze winterregeling geldt tot 1 april, daarna keert het wekelijkse inzamelschema terug.

Gevonden voor jou

De winterinzameling van groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFT+E) gaat op 1 december 2026 van start in de gemeente Land van Cuijk. Gedurende deze periode wordt de container om de twee weken geleegd. Vanaf 1 april 2027 wordt het afval weer wekelijks opgehaald.

Op de digitale afvalkalender en via de AfvalApp kun je eenvoudig zien wanneer jouw container wordt geleegd. Naast de inzameldagen voor GFT+E-afval, staan hier ook de ophaalmomenten voor restafval, PMD (plastic, metaal en drankkartons), oud papier en karton, en kerstbomen.

Afval buiten zetten

Zorg dat jouw afval vóór zeven uur ’s ochtends op de inzameldag aan de openbare weg staat. Het kan ook de avond ervoor, na tien uur ’s avonds. Haal de container na het legen zo snel mogelijk terug naar binnen.

Om problemen met vastgevroren afval te voorkomen, wordt geadviseerd om de container uit de wind te plaatsen, nat afval eerst te laten uitlekken en krantenpapier of zaagsel onderin de container te leggen. Stamp het afval niet aan en maak vastzittend afval los op de inzameldag.

Let op bij vorst

Bij vorst kan de klep van de container vastvriezen. Houd de klep eventueel een stukje open met een stokje of karton. Gebruik geen zout of antivriesmiddel, en zet de container bij extreme kou indien mogelijk binnen in een overdekte ruimte. De inzamelwagen komt niet terug voor containers die niet goed leeg konden worden.