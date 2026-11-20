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DHL-wagen leeggehaald op parkeerplaats bij hockeyclub Den Bosch
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Een DHL-wagen is woensdagmiddag leeggehaald op de parkeerplaats bij hockeyclub Den Bosch, vlak bij de Oosterplas. Onbekende daders gingen er met verschillende spullen vandoor. Wat er precies is gestolen, is nog niet duidelijk.
De diefstal gebeurde tussen ongeveer half vijf en tien over vijf 's middags. Het ging om een gele bakwagen van DHL, die op de parkeerplaats aan de Maastrichtseweg stond.
Hoe de daders de wagen zijn binnengekomen en hoeveel spullen ze hebben meegenomen, heeft de politie niet bekendgemaakt.
De politie onderzoekt de diefstal en wil graag weten of mensen iets verdachts hebben gezien. Daarbij kijkt de politie ook naar de A2 tussen Rosmalen en de afrit Veghel en naar de Maastrichtseweg.
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