Een DHL-wagen is woensdagmiddag leeggehaald op de parkeerplaats bij hockeyclub Den Bosch, vlak bij de Oosterplas. Onbekende daders gingen er met verschillende spullen vandoor. Wat er precies is gestolen, is nog niet duidelijk.

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De diefstal gebeurde tussen ongeveer half vijf en tien over vijf 's middags. Het ging om een gele bakwagen van DHL, die op de parkeerplaats aan de Maastrichtseweg stond.