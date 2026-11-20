Een gaslek in een supermarkt aan de Westerstraat in Klundert heeft vrijdagochtend voor de nodige onrust gezorgd. Tijdens een verbouwing werd een gasleiding geraakt in de kruipruimte. Uit voorzorg moesten mensen uit naastgelegen winkels en panden naar buiten. Ook werd de straat afgesloten. Inmiddels is het gevaar geweken.

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De brandweer kwam naar de supermarkt om de ruimte te ventileren. Ondertussen gingen medewerkers van netbeheerder Enexis aan de slag om het gaslek te dichten.

De gastoevoer werd afgesloten en de leiding werd gecontroleerd leeggemaakt om achtergebleven gas te verwijderen. Gevaar geweken

Rond kwart over twaalf meldde de veiligheidsregio dat er geen gevaar meer was. Metingen wezen uit dat de hoeveelheid gas in de lucht weer op een veilig niveau was. De brandweer ventileerde de ruimte nog verder. Daarna konden de naastgelegen winkels en panden weer worden vrijgegeven.