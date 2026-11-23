Wie voor het eerst in de kelder onder een witgoedzaak aan het kanaal in Tilburg komt, kijkt zijn ogen uit. Leden van Modelspoorvereniging Tilburg bouwen daar een miniatuurversie van het station in Tilburg van rond het jaar 1900. Alleen oprichter Luke van den Boogert heeft er al bijna 200 uur in gestoken. "Vooral met de raampjes en de kozijnen was ik ontzettend lang bezig", blikt hij terug.

Pieter Soethout Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het is niet vreemd dat een van de eerste grote projecten van de modelspoorvereniging het oude station van Tilburg is. "Het is echt iets unieks en we vinden het mooi om te bouwen. Maar we vinden het ook belangrijk om de geschiedenis aan de jongere generaties mee te geven." Want waar de modelspoorhobby soms wat lijkt te vergrijzen, ziet Luke juist ook heel jonge, nieuwe leden. "We hebben twee jongens, van zes en veertien, die hier wekelijks komen meehelpen. Dat is toch mooi?"

"We hebben de originele tekeningen uit het stadsarchief gebruikt."

Veel huisjes, bruggen en spoorwegovergangen zijn te koop in de winkel. "Maar van het Tilburgse station waren geen bouwpakketten", legt Luke uit. "We hebben de originele bouwtekeningen uit het stadsarchief gebruikt. Die hebben we opgestuurd naar een bedrijf dat het kon 3D-printen. Daarom is het echt uniek."

Het station kwam in de vorm van een bouwpakket binnen. "Dan begint het echte werk pas", lacht Luke. "Je moet alles aan elkaar lijmen en precies goed vastzetten. Dat kost een hoop tijd." Vooral met de raampjes en de kozijnen was hij erg lang bezig. "Dat komt omdat het er gewoon heel veel zijn. In totaal heb ik er al bijna 200 uur in gestopt. En ik ben nóg niet klaar."

Een ansichtkaart van het station rond 1900 (foto: Regionaal Archief Tilburg)

De miniatuurversie van het station met perron en rijdende treinen (foto: Pieter Soethout)

De voorzitter van de nieuwe vereniging benadrukt dat hij het zeker niet alleen doet. In het eerste jaar hebben zich al zeker twintig enthousiaste leden verzameld. Een van hen is de 71-jarige Aldo van den Broek, wiens vader vroeger bij het spoor werkte. "Daar ben ik aangestoken", zegt hij. De geboren en getogen Tilburger heeft het ontzettend naar zijn zin bij de nieuwe vereniging. "Ik zocht op internet ieder kwartaal wel een keer op modelspoor Tilburg, maar dan vond ik niks. Totdat Luke deze vereniging oprichtte."

"Hopelijk levert dat ook weer wat nieuwe leden op."