In Eindhoven starten de gebiedsontwikkelingen Knoop XL en Groots Gestel een pilot om woningbouw mogelijk te maken ondanks beperkte netcapaciteit.

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De plannen voor Knoop XL en Groots Gestel omvatten de bouw van ongeveer 10.000 woningen en voorzieningen. Een groot deel van het gebied heeft momenteel onvoldoende capaciteit op het elektriciteitsnet. De pilot onderzoekt hoe deze uitdaging kan worden opgelost.

Onder andere buurtbatterijen, slimme energieoplossingen, collectieve energiesystemen en het slim opladen van elektrische voertuigen worden bekeken. Het doel is om met deze maatregelen de bouwplannen toch door te laten gaan.

De pilot is een reactie op de beperkte netcapaciteit die in veel delen van Nederland speelt. Eindhoven zoekt met deze aanpak naar manieren om woningbouw en energiemanagement beter op elkaar af te stemmen.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de pagina Netcongestie.