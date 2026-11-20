Een 35-jarige automobilist uit Son en Breugel is door de politie aangehouden nadat hij met bijna 70 kilometer per uur over de Afrikalaan reed. Daar mag je maar 30 kilometer per uur. Bij een controle testte de man ook nog eens positief op cocaïne. Hij kreeg een rijverbod van 24 uur.

De man trok de aandacht van wijkagenten omdat hij ruim twee keer zo hard reed als toegestaan. De politie zette hem aan de kant voor een controle.

Daar moest de bestuurder een speekseltest doen. Die gaf aan dat hij mogelijk cocaïne had gebruikt. Daarop werd de man aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Bloedonderzoek

Op het bureau werd bloed afgenomen. Dat wordt onderzocht in een laboratorium. De uitslag moet duidelijk maken of de man daadwerkelijk met te veel cocaïne in zijn bloed achter het stuur zat.

In afwachting van die uitslag kreeg hij een rijverbod van 24 uur.