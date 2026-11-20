In Tilburg is vanmiddag een stroomstoring begonnen. Sinds tien over drie zitten adressen in een deel van postcodegebied 5035 zonder stroom. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart over zeven is opgelost.

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Het exacte aantal getroffen adressen in Tilburg is nog niet bekend. De storing treft in ieder geval een deel van postcodegebied 5035. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de kabels en leidingen in de regio, zijn aan het werk om de stroomvoorziening te herstellen.

Volgens de netbeheerder wordt de storing naar verwachting rond kwart over zeven vanavond verholpen.