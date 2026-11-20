De glamoureuze modediva Marjan Strijbosch is haar luxe penthouse in het centrum van Eindhoven nog steeds niet kwijt. Exact vier jaar geleden kwam het op de markt voor bijna 3,5 miljoen euro. Inmiddels is de prijs flink gezakt. "We hebben het helemaal opnieuw gestyled."

Rogier van Son Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Op Funda staat de woning nu nog voor 2,5 miljoen euro, maar Strijbosch laat weten dat het 2.350.000 miljoen euro wordt. Daarmee staat de woning overigens nog steeds in de Funda top tien van duurste woningen in Eindhoven. Haar penthouse ging vier jaar geleden voor het eerst in de verkoop, maar heeft niet al die tijd te koop gestaan. "We hadden een koper, maar ik wilde er zelf weer in", vertelt ze. "Ook vorig jaar was er een koper, en toen heb ik het ook teruggetrokken. Ik ben verliefd op het penthouse." Zo heeft de peperdure woning de afgelopen vier jaar slechts de helft van de tijd ook echt te koop gestaan. Strijbosch wordt de Coco Chanel van Brabant genoemd en is naar eigen zeggen 'forever 39', voor altijd 39. Ze begon met een klein zaakje met zelfontworpen kinderkleding in Breda en groeide uit tot een selfmade multimiljonair. Ze is groot geworden door haar modewinkel Jaguar Mode. In 2015 verkocht ze de zaak. De modediva is ook bekend van televisie zoals van ‘The Real Housewives Van Het Zuiden’ en ‘Ranking the Stars’.

Foto: Best Intermediair Vastgoed Makelaardij Leende

Strijbosch kocht het penthouse in het hoogste punt van de Admirant in Eindhoven in 2012 voor 950.000 euro. Twee jaar duurde het om het penthouse naar de wensen van Strijbosch om te bouwen met plafonds van negen meter hoog. Ze liet zelfs stukadoors uit Parijs komen. “Ik heb het voor een miljoen euro verbouwd.” Het had, hoe kan het ook anders bij Strijbosch, een excentrieke stijl die de woning op een klein Versailles deed lijken. Maar ze gebruikte het penthouse te weinig. “Ik ben er bijna nooit. Ik gebruik het alleen om cocktails te drinken met vriendinnen”, vertelde ze vier jaar geleden vanuit haar woning in Florida.

Foto: Best Intermediair Vastgoed Makelaardij Leende

Inmiddels heeft ze de woning in Eindhoven helemaal vernieuwd. "Het is gerestyled en strak geworden. We hebben de krullen en de lussen eruit gehaald”, vertelt ze enthousiast. “Het is moderner. Volgende week worden de nieuwe foto’s en een video gemaakt.” De woning in Florida is inmiddels verkocht en het penthouse in Eindhoven moet nu toch echt weg van haar. De belastingregels voor vermogenden veranderen waardoor ze meer moet betalen voor haar bezit. “Ik had vroeger acht woningen. Ik ben blij dat ik ze verkocht heb. Ze jagen de Nederlanders gewoon weg uit Nederland." Ze heeft geen moeite met belasting betalen, zegt ze. "Maar de laatste jaren wordt het een beetje te gek. Je hebt het niet leuk als je een tweede, derde of een vierde huis hebt.”

Foto: Best Intermediair Vastgoed Makelaardij Leende