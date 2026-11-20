In Steensel, gemeente Eersel, is sinds kwart over vier vanmiddag een stroomstoring. Het is nog onbekend hoeveel adressen zijn getroffen. De netbeheerder verwacht de storing rond kwart over zes op te lossen.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 5524 in Steensel. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is. Medewerkers van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, zijn bezig met het herstel.