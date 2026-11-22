Een girafje dat gek is op basketbal, een vader die de beste basketballer van het land is en een beslissend schot. Jarry Popelier (41) uit Den Bosch heeft een bijzonder project afgerond, waaraan hij naar eigen zeggen nachtenlang werkte. Met 'Keesje neemt het laatste schot' schreef hij als eerste Nederlander een kinderboek over basketbal.

Leon Kersten Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het boek is bedoeld voor kinderen vanaf zes jaar. Popelier hoopt er zijn liefde voor de sport mee over te brengen op een nieuwe generatie. De basketballiefhebber is freelancejournalist en schreef al eerder boeken voor volwassenen over de sport. Het idee voor een kinderboek begon met een gastles over basketbal op de basisschool van zijn dochter. "Het raakte me hoeveel enthousiasme die kinderen kregen van basketbal, maar ook hoe weinig ze eigenlijk van de sport wisten.” Dat zette hem aan het denken. In Nederland bleken wel vertaalde basketbalboeken voor kinderen te bestaan, maar een oorspronkelijk Nederlands verhaal kon hij niet vinden. “Toen dacht ik: daar moet ik iets mee. Basketbal is tenslotte de mooiste kijksport op aarde.” Zorgen over leesvaardigheid

Er is nog een reden waarom Popelier het belangrijk vindt dat zijn boek er kwam. Hij maakt zich zorgen over de leesvaardigheid van kinderen. Juist daarom wilde hij een boek maken dat kinderen uitnodigt om zelf te lezen, maar dat ook geschikt is om door ouders voor te laten lezen. “Ik wil dat kinderen op een leuke manier met lezen in aanraking komen. Als je dat kunt combineren met een sport waar je enthousiast van wordt, heb je misschien een mooie ingang.”

Leesvaardigheid kinderen daalt al jaren Bijna 40 procent van de 15-jarigen in Nederland kan niet goed genoeg lezen om mee te komen op school. Dit blijkt uit recent gepubliceerde cijfers over de leesvaardigheid in Europa. Tussen 2003 en 2015 waren de leesprestaties van Nederlandse jongeren redelijk stabiel, daarna is een flinke daling te zien en vandaag blijkt dat die doorzet. Hoewel er over het gehele Europese gemiddelde een daling geldt, zit Nederland er flink onder, nog meer dan bij de laatste meting 3 jaar geleden. De Stichting Lezen wijt de gebrekkige leesvaardigheid niet alleen aan het scrollen op mobiele telefoons, de verantwoordelijkheid ligt ook bij het onderwijs en bij ouders die hun kinderen in aanraking moeten laten komen met boeken. De gebrekkige leesvaardigheid van een groot deel van de 15-jarigen kan als gevolg hebben dat zij niet goed genoeg kunnen functioneren in de maatschappij. Ze riskeren laaggeletterd de middelbare school te verlaten.

Een girafje en een basketballegende

Het verhaal ontstond in zijn hoofd. Popelier bedacht een girafje dat gek is op basketbal. Al snel kreeg het dier ook een bijzondere vader: Kees Akerboom, de bekende Bossche basketballegende. “Mijn favoriete dier is een giraf. Ik dacht: wat als dat girafje gek is op basketbal? En wat als zijn vader de beste basketballer van het land is?” Daarna kwam de inspiratie in hoog tempo. Popelier raakte naar eigen zeggen behoorlijk geobsedeerd door het project. “Ik heb er iedere avond mee in mijn hoofd gezeten. Ik kreeg steeds nieuwe ideeën en ingevingen. Als ik wakker werd, maakte ik snel aantekeningen, zodat ik ze niet zou vergeten.” Aanvankelijk wilde hij het project zelfs geheimhouden voor zijn vrouw. “Ik wilde eigenlijk gewoon klaar zijn en dan tegen haar zeggen: weet je wat, ik heb een kinderboekje geschreven. Het gaat over basketbal en hier is het. Maar dat hield ik niet vol. Het slokte me mentaal op."

Fragment uit Keesje neemt het laatste schot (foto: Omroep Brabant)