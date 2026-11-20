Een handjevol studenten protesteert vrijdagmiddag in Den Bosch tegen de dienstplicht en de uitbreiding van Defensie. De bedoeling was dat om precies één uur studenten hun college uitliepen. Ook in 21 andere steden in Nederland gingen studenten de straat op.

Wilco Zonneveld Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Een klein clubje van vijftien studenten verzamelt zich iets voor één uur op het plein voor het KW1C. Ze hebben flyers, een megafoon en een stoepbord waarop posters geplakt zijn meegenomen. Ze spreken zich uit tegen de dienstplicht en willen graag met andere studenten in gesprek gaan. Bowen de Jonge studeert aan Avans Hogeschool en organiseerde het protest in Den Bosch. “Er gaan miljarden euro's naar Defensie, terwijl er wordt bezuinigd op zorg, onderwijs en wonen. Dat zijn dingen die wij juist belangrijk vinden. Het vinden van een studentenwoning is een drama op dit moment. Dat levert veel stress op. Een dienstplicht levert ons alleen maar meer stress op.”

Waarom is er nu discussie rond de dienstplicht? Op dit moment krijgen jongeren in het jaar dat ze zeventien worden een brief van het leger met de vraag of ze een enquête willen invullen. Defensie wil daarmee peilen of er animo is om zich vrijwillig aan te melden, bijvoorbeeld als reservist. Er wordt nagedacht over een 'Dienstplicht nieuwe stijl', waarbij het invullen van die vragenlijst verplicht wordt. Dat wil niet zeggen dat je zomaar opgeroepen kunt worden om in dienst te gaan. Er is in Nederland geen oproepplicht. Pas in het uiterste geval, bijvoorbeeld bij een dreigende oorlog, kan er een selectieve opkomstplicht gelden.

“Jongeren verplichten heeft denk ik geen zin.”

Het idee van de demonstratie was dat studenten om precies één uur hun klaslokaal zouden uitlopen. In Den Bosch bleef het juist rustig en liepen de medestudenten, vaak met een koptelefoon op of oortjes in, langs het demonstrerende groepje. Milan Hendriks was een van hen. Hij vindt het goed dat mensen hun stem laten horen, maar vond het zelf niet nodig om mee te doen, ondanks dat hij geen voorstander van de dienstplicht is. “Jongeren verplichten heeft denk ik geen zin. Je hebt meer aan gemotiveerde mensen dan aan mensen die verplicht ergens heen moeten en hun dingetje moeten gaan doen.”

Lucas van Donk zit vrijdag rustig op een bankje en is het wel eens met de dienstplicht. “Stel, er gebeurt iets, dan moeten wij wel verdedigd kunnen worden. We zijn een klein landje en we moeten als land niet aan de kant gezet worden.”

“Ik vind er iets van als je gedwongen iets moet doen voor een vlag.”

Nicolas Vos vond het wel belangrijk zijn stem te laten horen. “Ik vind er iets van als je gedwongen iets moet doen voor een vlag. Ik vind het nationalistisch gedachtegoed waar ik het niet mee eens ben.” Hoewel jongeren ook met de nieuwe dienstplichtregels niet zomaar kunnen worden opgeroepen, zijn demonsterende jongeren daar wel bang voor. Ronnie van Dijk: “Wij, de jongere generatie, moeten onszelf dan opofferen voor iets waar we niet in geloven. Dat gaat ook nog ten koste van onze toekomst en onze sociale zekerheid.” Milan vraagt zich af of je de investeringen van Defensie en de bezuinigingen op zorg, onderwijs en wonen met elkaar kunt linken. “Het is allebei belangrijk. Maar je hebt ook afspraken met andere landen waar je je aan moet houden. Ik vind het een beetje makkelijk.”

“Je wordt volledig opgeleid tot soldaat, tot kanonnenvoer.”