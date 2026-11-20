Vier mannen uit Tilburg zijn donderdag aangehouden voor witwassen en drugsbezit. Ook een man zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt. De politie kwam de verdachten op het spoor op de A73 bij Beuningen. Bij het doorzoeken van een van de bakwagens van de mannen werd driehonderd kilo hasj gevonden.

Agenten gaven een bakwagen op de A73 donderdagavond rond acht uur een stopteken nadat die was opgemerkt via automatische kentekenplaatherkenning (ANPR). De bestuurder negeerde het stopteken en er volgde een korte achtervolging.

Uiteindelijk besloot de bestuurder te stoppen en werden hij en zijn bijrijder aangehouden voor witwassen en drugsbezit. Het gaat om een 18-jarige en 19-jarige man uit Tilburg.

Nog drie verdachten

Verder onderzoek leidde naar nog drie andere verdachten. Agenten achterhaalden dat hun voertuigen, kleine vrachtwagens, in Oosterhout stonden. In die plaats werden een man van 20 en man van 22 uit Tilburg aangehouden, en een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

In een van de bakwagens werd een verborgen ruimte gevonden. Daar lag driehonderd kilo hasj in. De verdachten zitten nog vast en worden verhoord.