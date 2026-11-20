In Breda is een stroomstoring ontstaan. Sinds 20 november 2026 om half zeven ’s avonds zijn adressen in een deel van postcodegebied 4818 zonder stroom. De netbeheerder verwacht de storing rond kwart voor elf opgelost te hebben.

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De exacte oorzaak van de stroomstoring in Breda is nog niet bekend. Het is ook nog onduidelijk hoeveel adressen door de storing zijn getroffen.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de kabels en leidingen, werkt momenteel aan herstel. Het getroffen gebied ligt binnen een deel van het postcodegebied 4818.