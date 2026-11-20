In een klaslokaal van basisschool De Zeilberg in Deurne is vrijdagavond een grote brand uitgebroken. Het lokaal is volledig is uitgebrand. Het vuur ontstond nadat twee kinderen vuurwerk hadden afgestoken.

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Het gaat om kinderen onder de 12 jaar, zegt een politiewoordvoerder. De politie heeft contact gehad met hun ouders. De brandweer kreeg rond half acht melding van de brand en is met meerdere eenheden aanwezig. Naast het uitgebrande klaslokaal woedde er ook brand in de aula en een ander leslokaal. De school aan de Margrietstraat stond lange tijd helemaal vol rook. 'Lastige brand'

De veiligheidsregio liet iets voor negen uur weten dat de brandweer de school aan het ventileren is om erachter te komen of het vuur zich nog verspreidt. "Het is moeilijk te zien of de brand zich via het plafond van het ene naar het andere lokaal uitbreidt", vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio. "Daarom maken we nu gaten in het dak van bovenaf en binnenuit."

Ook worden er maatregelen genomen om het verspreiden van het vuur te voorkomen. "Het is een lastige brand, we zijn er voorlopig nog wel even mee bezig." Huizen ontruimd

De brand zorgt voor een flinke rookontwikkeling in de buurt. Bewoners die dichtbij de school wonen, moeten binnen blijven. Drie huizen tegenover de school zijn vanwege de rook ontruimd. Die bewoners werden in een gemeenschapshuis vlakbij de school opgevangen maar konden snel weer terug naar huis. "Het was niet verstandig om hen binnen te laten blijven. " School dicht

Volgens de woordvoerder blijft de school de komende dagen dicht. "De gemeente zal erover na gaan denken wat dat betekent voor de kinderen van de basisschool." De school telt volgens de website rond de 240 leerlingen. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak uit nadat twee kinderen vuurwerk hadden afgestoken. Het gaat om kinderen onder de 12 jaar, zegt een politiewoordvoerder. De politie heeft contact gehad met hun ouders.