In een klaslokaal van basisschool De Zeilberg in Deurne is vrijdagavond brand uitgebroken. De veiligheidsregio meldt dat het lokaal volledig is uitgebrand. De school aan de Margrietstraat staat helemaal vol rook.

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De brandweer kreeg rond half acht melding van de brand en is met meerdere eenheden aanwezig. De veiligheidsregio laat iets voor negen uur weten dat de brandweer de school aan het ventileren is om erachter te komen of het vuur zich nog verspreidt.

De brand zorgt voor een flinke rookontwikkeling in de buurt. Bewoners die dichtbij de school wonen, moeten binnen blijven. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.