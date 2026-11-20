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Stroomstoring in Wanroij
In Wanroij zit een deel van postcodegebied 5446 sinds vanavond tien over acht zonder stroom. De netbeheerder verwacht dat de storing rond kwart over twaalf vannacht is opgelost.
De stroomstoring treft Wanroij, een kern binnen de gemeente Land van Cuijk. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, is bezig met het oplossen van de storing.
Volgens de planning zou de stroom uiterlijk kwart over twaalf vannacht weer terug moeten zijn. De oorzaak van de storing is niet bekendgemaakt.
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