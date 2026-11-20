Een man heeft vrijdagavond een gewapende overval gepleegd op een tankstation aan de Kooikersweg in Den Bosch. Hij ging er te voet met geld vandoor. Niet lang daarna hield de politie een 27-jarige man uit Den Bosch aan.

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De overval vond rond half negen plaats. De politie riep getuigen na de overval op om naar de dader uit te kijken. Op basis van getuigenverklaringen werd de 27-jarige man een klein uur later aangehouden. De politie gaat nog verder met het onderzoek bij het tankstation.

Nog geen maand geleden werd er ingebroken bij dezelfde benzinepomp. Toen werd de deur geforceerd. De politie zag nog twee verdachten op een motorscooter wegrijden, maar kreeg ze niet meer te pakken.

Een jaar geleden werden meerdere mensen aangereden bij de bewuste pomp. Daarbij raakte twee mannen gewond. Later is een automobilist aangehouden.