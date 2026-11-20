Helmond Sport heeft vrijdagavond FC Dordrecht met 5-1 verslagen in het MySteel Stadion. De ploeg uit Helmond leidde bij rust al met 3-0 dankzij treffers van Bajrami, Van der Velde en Essakkati. In de tweede helft maakten Lenaerts en Ludwig het feest compleet. FC Dordrecht wist slechts één keer te scoren.

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Helmond Sport begon sterk aan de wedstrijd tegen FC Dordrecht in de Keuken Kampioen Divisie. Ondanks een vroege kans voor de bezoekers, waarbij de bal op de paal belandde, was het de thuisploeg die het initiatief overnam. Labinot Bajrami opende de score na achttien minuten, gevolgd door doelpunten van Xander van der Velde en Tarik Essakkati.

De eerste helft was vooral effectief voor de ploeg uit Helmond, die binnen negen minuten drie keer het net wist te vinden. FC Dordrecht probeerde terug te komen, maar de Helmondse verdediging hield stand. Doelman Menno Bergsen moest meerdere keren ingrijpen om de voorsprong te behouden.

Helmond Sport blijft domineren

Na rust bleef Helmond Sport de bovenliggende partij, al kreeg FC Dordrecht enkele kansen. Een schot van Joey de Bie bracht de stand op 3-1, maar de hoop op een comeback was van korte duur. Mauro Lenaerts bracht de marge weer op drie met een doelpunt in de 82e minuut.

Michel Ludwig zorgde drie minuten later voor de vijfde treffer van de avond. Helmond Sport bleef aanvallend spelen, maar een zesde doelpunt bleef uit. De wedstrijd eindigde met een overtuigende 5-1 overwinning voor de thuisploeg.

Opstelling en doelpunten

Helmond Sport trad aan met Bergsen, Van den Eynde, Koglin, Golič, Poll, Ludwig, Van der Velde, Huiberts, Ingason, Essakkati en Bajrami. Wissels waren onder andere Lenaerts en Van der Sluijs. De doelpunten werden gemaakt door Bajrami, Van der Velde, Essakkati, Lenaerts en Ludwig.

Met deze overwinning verstevigt Helmond Sport zijn positie in de competitie. De ploeg kan met vertrouwen vooruitkijken naar de volgende wedstrijd.