Een automobilist is vrijdagavond zwaargewond geraakt nadat hij in Woudrichem met zijn auto over een rotonde vloog en op zijn kop in een weiland terechtkwam. De man verloor op de rotonde bij De Roof de macht over het stuur.

De bestuurder kwam vanuit de richting van Woudrichem en was onderweg richting Almkerk. Vermoedelijk heeft hij de rotonde over het hoofd gezien. De auto reed half over de rotonde, werd bij de stoeprand gelanceerd en vloog vervolgens over de sloot. De auto belandde op zijn kop in een weiland.

Naast twee ambulances werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Ambulancemedewerkers hebben de man gestabiliseerd, waarna hij met de ambulance is overgebracht naar het ziekenhuis.

De rotonde was na het ongeluk even dicht. Rond half elf ging de weg weer open. De zwaar beschadigde auto ligt nog in het weiland. Een bergingsbedrijf gaat bekijken hoe de auto uit het weiland kan worden gehaald.