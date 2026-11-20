De storingsmelding voor een stroomstoring in Riel is ingetrokken door de netbeheerder. Het is niet duidelijk of de storing heeft plaatsgevonden of al voorbij is.

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De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het stroomnet in de regio, heeft de melding van de storing in Riel van zijn website gehaald. Hierdoor is niet bekend of de storing actief was, of wanneer deze eventueel is verholpen.

De melding betrof een stroomstoring die sinds 23:26 uur op 20 november 2026 zou spelen in een deel van postcodegebied 5133, binnen de gemeente Goirle. Het aantal getroffen adressen was onbekend.