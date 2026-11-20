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Stroomstoring in Sleeuwijk: herstel verwacht rond twee uur
In Sleeuwijk, gemeente Altena, is sinds kort een stroomstoring. De storing begon om zes minuten over middernacht. Het is nog niet bekend hoeveel adressen getroffen zijn.
De netbeheerder is bezig met het oplossen van de storing in Sleeuwijk. Naar verwachting zal de stroom weer beschikbaar zijn rond kwart over twee vannacht. De storing treft een deel van postcodegebied 4254.
Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Monteurs werken aan een oplossing.
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