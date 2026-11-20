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Stroomstoring treft minder dan 1000 adressen in Riel
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In Riel zitten sinds vrijdagavond minder dan 1000 adressen zonder stroom. De storing begon om twintig over elf en de oorzaak wordt nog onderzocht.
De netbeheerder is bezig om de stroomstoring in Riel, gemeente Goirle, op te lossen. Het gaat om een onverwachte storing, waarvan de oorzaak nog niet bekend is.
Volgens de netbeheerder treft de storing een deel van postcodegebied 5133. Naar verwachting is het probleem opgelost op maandag 23 november, rond half twee ’s nachts.
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